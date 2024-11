Jesi, si spaccia per il gemello per ottenere un finanziamento: denunciato

Jesi (Ancona), 5 novembre 2024 - Si sostituisce al fratello gemello per un prestito: 21enne denunciato. E’ il frutto dell’attività investigativa del personale di polizia giudiziaria del commissariato jesino. Tutto è iniziato a metà settembre quando la vittima, un 21enne della provincia di Ancona ha sporto querela contro ignoti che avevano stipulato un prestito con la Cofidis, un gruppo societario che opera nel settore del credito, per l’acquisto di un I-phone Pro a suo nome. La vittima, infatti, aveva ricevuto il sollecito di una richiesta di pagamento dal gruppo di cui non aveva alcuna contezza e che contestava certa di non aver effettuato l’acquisto dell’I-phone. In tutta risposta la società comunicava le sue generalità, residenza, il cellulare e le cifre finali dell’Iban collegato alla pratica. Ma l’unico conto corrente a lui intestato, non terminava con quelle cifre per cui ha deciso di prendere tempo per approfondimenti denunciando l’accaduto in Polizia. Dagli accertamenti investigativi espletati nell’immediato, i poliziotti sono risaliti ai dati del soggetto che aveva stipulato il contratto: il fratello gemello che in effetti possedeva un cellulare di quel modello. Convocato in commissariato dovrà rispondere del reato di sostituzione di persona.