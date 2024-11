Jesi, sorpresi con hashish e marijuana in pieno centro: in tre nei guai

Jesi (Ancona), 11 novembre 2024 - Tre persone denunciate in stato di libertà e due segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. È il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Jesi nel corso del fine settimana. In particolare, i carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 26enne, residente nel maceratese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì, il 26enne è stato controllato nel centro storico di Jesi e trovato in possesso di complessivi 39 grammi di marijuana e hashish, sostanze, queste, che sono state sottoposte a sequestro. Contestualmente è stata segnalata al prefetto anche una 26enne, trovata in possesso di 0.87 grammi di hashish e di uno spinello confezionato con analoga sostanza, detenuti per uso personale. I carabinieri della stazione di Jesi hanno segnalato al prefetto un 19enne, anch’egli sorpreso nella tarda serata dello scorso venerdì con 0,51 grammi di hashish, detenuti per uso personale. I carabinieri delle stazioni di Castelplanio e Santa Maria Nuova, infine, hanno rispettivamente denunciato un 62enne e un 49enne, i quali, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Nei confronti del primo è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l (il limite consentito è di 0,5 g/l). In entrambi i casi i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.