Jesi, sosta abusiva al Mercantini: fioccano le multe

Jesi (Ancona), 7 ottobre 2024 – Continua la sosta abusiva al parcheggio coperto Mercantini, fioccano maxi sanzioni. L’Amministrazione comunale ricorda che “il Mercantini non è un rimessaggio auto, ma un parcheggio pubblico dove sono valide le norme del Codice della Strada in materia di assicurazione e revisione dei veicoli. Pertanto, le auto in sosta debbono essere regolarmente provviste di copertura assicurativa nonché in conformità con le disposizioni sulle previste revisioni. L’attività di contrasto a queste due violazioni, che possono generano pericoli e danni sia al proprietario del veicolo sia ad altri mezzi coinvolti in incidenti – aggiungono - resta prevalente nell’ambito dei controlli della polizia locale”. È proprio di ieri mattina la notizia di un altro intervento in tal senso che ha per oggetto una Opel Corsa con targa tedesca in sosta al centro storico. Dagli accertamenti degli agenti della polizia locale, come spiegano dal Comune, è emerso che il veicolo era stato radiato dalla circolazione dalla Motorizzazione civile della Germania e dunque privo di immatricolazione, era sprovvisto di assicurazione e ovviamente non sottoposto a revisione. Tra l’altro vi erano tre sanzioni precedenti al Codice della Strada mai notificate perché la proprietaria non era residente nel paese tedesco. La stessa, una quarantenne originaria della Sicilia e residente in un Comune della Vallesina, è stata pertanto sanzionata con 1.200 euro per mancanza di assicurazione e revisione, il veicolo sottoposto a sequestro per la confisca e segnalata alla Prefettura titolare della sanzione da emettere per l’assenza di immatricolazione con una multa variabile dalle 400 ai 1.731euro. Ma non è tutto poiché il vizio di guidare sprovvisto di assicurazione è costato caro anche a uno jesino di 71 anni, fermato a bordo della sua Jeep Avenger in via Marconi grazie alla strumentazione elettronica targa system in dotazione al comando di Polizia locale. Dagli accertamenti, infatti, gli agenti hanno riscontrato che l’uomo era stato già fermato alla guida del mezzo privo di copertura assicurativa nell’arco del biennio. Di qui, oltre che la sanzione per 1.732 euro, il sequestro del veicolo e la sospensione della patente da uno a due mesi, secondo quanto deciderà la Prefettura competente in materia. All’atto della restituzione del veicolo per aver adempiuto agli incombenti previsti, verrà applicato il fermo del medesimo veicolo per 45 giorni.