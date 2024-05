Jesi, spareggi promozione. Clementina "solo" quarta

Jesi chiude la regular season con una vittoria in Toscana preparandosi come meglio non poteva agli spareggi promozione. Secondo posto alla fine della stagione regolare per la formazione di coach Sabbatini con dieci punti di distacco dalla capolista Castelfranco di Sotto. Quarto posto per la Clementina che nonostante un finale di stagione positivo non riesce a centrare il traguardo dei playoff. La squadra allenata da Paniconi si congeda dal proprio palazzetto comunque con una vittoria. B1 femminile (girone D), 26^ e ultima giornata. Firenze-Jesi 1-3, Castelfranco di Sotto-Pontedera 3-0, Clementina-Valdarno 3-0, Capannori-Casal De’ Pazzi 3-2, Pomezia-Trevi 3-1, S.Lucia-Montespertoli 3-1. Classifica: Castelfranco di Sotto 66; Jesi 56; Cesena 50; Clementina 45; Casal De’ Pazzi 43; Pomezia 41; Pontedera 32; Montespertoli 30; S.Lucia 29; Firenze 25; Trevi 22; Capannori 21; Valdarno 8.