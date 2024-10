Jesi, spuntano richieste di nuove antenne: il Comune mette mano al piano per la telefonia

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2024 – Nuove richieste di installazioni di antenne in città, si aggiorna il piano di rete della telefonia mobile. “Il Comune di Jesi – sottolineano dall’amministrazione comunale - è chiamato ad aggiornare il proprio piano di rete della telefonia mobile ormai scaduto (l’ultima volta fu nel febbraio 2019) tenuto conto che da un lato negli ultimi due anni sono state registrate nuove richieste di insediamento di antenne da parte dei gestori della telefonia mobile e che dall’altro sono state recentemente introdotte dal legislatore nazionale nuove disposizioni di legge in materia. Per avviare questo percorso nel migliore dei modi, è stata indetta nelle scorse settimane una manifestazione di interesse con l’obiettivo di individuare una società specializzata nello studio dei piani di rete comunale in grado di affiancare l’Ufficio Ambiente del Servizio Urbanistica del Comune. La società è stata selezionata e dunque, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti per la procedura di selezione, si assegnerà l’incarico. Obiettivo dell’amministrazione comunale, attraverso il piano, è quello di contemperare l’esigenza di piena copertura del segnale disposta dalla legge con una limitazione all’insediamento di nuove antenne”. “Tenuto conto della complessità della normativa e con l’obiettivo di mettere nelle condizioni il consiglio comunale di avere elementi utili fin dall’avvio del percorso di aggiornamento – aggiungono - sarà convocata a breve l’apposita commissione consiliare per illustrare lo stato dell’arte, le richieste pervenute, le nuove disposizioni di legge e le modalità con le quali l’Amministrazione comunale intende procedere per arrivare a un aggiornamento del piano di rete che contempli il rigoroso rispetto in termini di sicurezza e le mutate necessità di copertura di rete delle compagnie della telefonia mobile”.