"JESI: Stop ai Laboratori, Niente Commissione - Opposizione Bocciata"

Stop ai laboratori per le scene e ai magazzini per la Pergolesi Spontini, l’opposizione si vede bocciare la richiesta di una commissione consiliare ad hoc. "Non è bastata la richiesta firmata da 3 gruppi di opposizione su 4 e la risonanza mediatica con elementi del tutto nuovi e sconosciuti rispetto a quanto portato in approvazione in consiglio comunale – rimarcano da JesiAmo - affinché venisse accolta la proposta di convocare la commissione che doveva dare delucidazioni sul progetto ex-Cascamificio e i rapporti tenuti dall’amministrazione comunale all’interno della fondazione Pergolesi Spontini. Non se ne parla, così ha deciso il presidente della terza commissione Francesco Coltorti di Jesi in Comune. Ritenevamo doveroso un atto di trasparenza e di confronto democratico, parlare apertamente di quanto accaduto per il progetto di riqualificazione dell’Ex-Cascamificio, di proprietà della fondazione e relegata al ruolo di amministratrice di condominio. Continua l’opaco operare della giunta Fiordelmondo, candidatasi come paladina del dialogo e della partecipazione che invece ha intrapreso un percorso di commissioni consiliari senza approfondimenti e di consigli comunali senza confronto".