Jesi, strappa di mano la borsa ad una ragazza ma l'amica lo insegue: denunciato

Jesi (Ancona), 23settembre 2024 – Le strappa di borsa la mano, la spintona poi scappa, i carabinieri lo rincorrono e lo denunciano. E’ avvenuto sabato in centro dove sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Jesi i quali hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di nazionalità straniera, irregolare sul territorio nazionale, per rapina. In azione sabato notte i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile i quali sono intervenuti nel centro storico di Jesi, dove era stata segnalata la presenza di persone che discutevano animatamente. Una volta sul posto hanno riscontrato che, in realtà, una ragazza era stata avvicinata da un giovane il quale le aveva strappato la borsa di mano e dato, poi, uno spintone per guadagnarsi la fuga. Raggiunto da una delle amiche, il 23enne aveva lanciato contro quest’ultima la refurtiva e, dopo averla fatta cadere con uno spintone, si era allontanato. I miliari sono riusciti ad individuare l’autore poco distante. È emerso che a suo carico pendevano vari ordini di lasciare il territorio nazionale. Il 23enne è stato quindi denunciato in stato di libertà e conseguentemente accompagnato in un centro di permanenza per i rimpatri.