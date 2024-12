Jesi, successo per la prima castagnata a San Pietro Martire

Jesi (Ancona), 2 dicembre 2024 - Famiglie, bambini, giovani, insieme per un pomeriggio di allegria, giochi e condivisione. tutto questo è stata la prima ‘castagnata’ di quartiere svoltasi ieri e nata grazie all'iniziativa della Polisportiva Esse Pi Emme in collaborazione con il comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire, nella volontà di creare un'occasione di aggregazione e di svago per la comunità del quartiere e della città. Il direttivo del comitato Erbarella-San Pietro Martire ringrazia sentitamente tutti i volontari della polisportiva “per il dono dell'impegno e della disponibilità, oltre che Don Emanuele Contadini della chiesa di San Pietro Martire per aver offerto l'ospitalità negli spazi della parrocchia”. “Ringraziamo sentitamente – aggiunge il presidente del Comitato Erbarella San Pietro Martire Jhonny Pigliapoco- tutti gli esercenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa offrendo i loro prodotti per le degustazioni e per i premi messi in palio per il torneo di biliardino e la ruota della fortuna: una disponibilità preziosa che esprime la volontà di essere presenti e partecipi alla vita del quartiere”. Ma il ringraziamento va anche “a tutti coloro che hanno partecipato, grandi e piccini, intere famiglie che hanno trascorso un pomeriggio in compagnia nell'occasione di ritrovare vecchi amici d'infanzia con cui si giocava lungo le vie del vicinato, oppure conoscendo per la prima volta nuovi residenti del quartiere. Siamo onorati di tanta partecipazione, felici e grati di aver realizzato l'opportunità di stare insieme serenamente, nello spirito di condivisione e di comunità che è il quartiere”.