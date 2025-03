Jesi tiene sotto Piombino: 83-65. Blackout al PalaTriccoli, luci spente per mezz’ora

General Contractor 83 Solbat Golfo Piombino 65

GENERAL CONTRACTOR JESI: Tamiozzo ne, Ponziani ne, Carnevale 3, Bruno 11, Vettori 12, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 12, Valentini 5, Cena 9, Petrucci 10, Zucca. 9 All. Marcello Ghizzinardi

SOLBAT GOLFO PIOMBINO: Spagli ne, Casero 11, Ortiz, Castellino 6, Forti 3, Longo 11, De Zardo 4, Onojaife 7, Sipala 9, Nicoli 3, Ianuale 11, Ferraresi, Cerri ne. All. Augusto Conti

Arbitri: Alessi (Lugo) Forni Cervia)

Parziali: 17-8, 34-35, 63-52

JESI Si spengono all’improvviso le luci del PalaTriccoli (mezz’ora di black out quando mancavano 42’’ alla sirena del terzo quarto), si spengono di colpo anche le velleità di una volenterosa Solbat sotto di 6 (58-52) e capace, fino a quel momento, di creare più di un grattacapo alla squadra di casa. Jesi conquista due punti che valgono al 99% un posto privilegiato nella griglia play in cui Piombino dovrà lottare con l’ardore mostrato ieri a Jesi, e con maggior fortuna, per provare a tirarsi fuori dalle zone proibite della classifica. Ospiti assenti non giustificati nel primo quarto, Jesi ne approfitta per il primo significativo vantaggio al 12’ (22-10). Stavolta è Jesi a prendersi la mini vacanza: 5’ di nulla assoluto, Piombino aumenta il ritmo, difesa di casa tagliata a fettine 8 a 22 il parziale, 28-32 massimo vantaggio ospite sul tabellone luminoso. Ghizzinardi (nella foto) si arrabbia di brutto, Santiago Bruno tranquillizza il coach una decina di minuti di sano botta e risposta tra le due squadra, Cena esce dal letargo e torna a fatturare dall’angolo (44-40).

Ultima parità a quota 50 spezzata dall’incontenibile Cena col contributo di Petrucci e Carnevale. Cala la notte sul parquet la luce manca per 10 secondi, ma per riaccendere i riflettori serve una buona mezz’ora. Quando si riprende altro tempo da perdere non ce n’è, Vettori si incarica di chiudere la pratica con una sequela di canestri da ogni parte del campo. E domenica si replica, sempre in casa con Montecatini sponda Fabo. Sempre che l’impianto di illuminazione del PalaTriccoli regga l’urto.

Gianni Angelucci