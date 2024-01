Jesi torna in acqua:: "Obiettivo playoff"

Riparte sabato tra le polemiche la stagione della pallanuoto Jesina in serie C ma con l’ambizione del salto di categoria. Inevitabile il riferimento alle dichiarazioni dell’assessore Alessandro Tesei sullo ‘sfratto’ della pallanuoto, in seguito alla riqualificazione della piscina comunale Bocchini. Nel mirino del presidente Gigio Traini le dichiarazioni del consigliere di opposizione Tommaso Cioncolini che ha sostenuto che sarebbero serviti 3 milioni di euro per rendere più profonda la vasca per la pallanuoto. "La pallanuoto non solo è costretta a giocare ma anche ad allenarsi fuori per via di uno scellerato progetto di restyling. Disabili, anziani e pallanuoto ci sono sempre stati alla comunale – ha replicato Traini accanto al vicesindaco Samuele Animali – è così sin dal 1998. Quello che non c‘è più oggi è la pallanuoto. E’ stata volutamente tagliata l’attività agonistica. Siamo costretti ad allenarci ad Ancona, un giorno la settimana alle 22, e a Chiaravalle". Perché non Moie come suggerito dall’ex giunta Bacci e da Cioncolini nei giorni scorsi? "Perchè se come noi punti al salto di categoria hai bisogno di una piscina che dia garanzie e continuità". Poi per tornare all’attività agonistica: "Il prossimo sarà un campionato più difficile di quello precedente dove non abbiamo centrato i playoff per un gol. Le pretendenti a giocarsi i due posti disponibili per la B sono tante". Appuntamento sabato (ore 19) alla piscina del Passetto per il derby contro la Team Marche Moie. Il nuovo allenatore è il falconarese Roberto Vastola, ex giocatore della Marche Nuoto: "Faremo del nostro meglio, la squadra, formata da giovani e da atleti più esperti, si sta allenando bene. Sarà una stagione impegnativa. Bologna, Modena e il resto delle emiliane saranno le squadre da battere. Il rammarico di tanti spostamenti per allenarci e giocare è evidente ma faremo di tutto perchè non diventi un peso. La situazione dell’impiantistica è drammatica a livello regionale".

Sara Ferreri