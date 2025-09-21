Jesi, torna Malati di Niente con spettacoli, talk e laboratori per tutti

Jesi (Ancona), 21 settembre 2025 - Compie 25 anni quest’anno Malati di Niente, la rassegna contro lo stigma e per la promozione della salute mentale che ha appena inaugurato e proseguirà nelle prossime settimane con spettacoli teatrali, laboratori, talk, film, libri, incontri con autori e registi. Con il contributo attivo degli utenti dei servizi psichiatrici, degli operatori e delle famiglie, da mezzo secolo la manifestazione si ispira alla rivoluzione della legge Basaglia per valorizzare le diversità, dando voce a chi voce spesso non ne ha, vittima del pregiudizio. Una “rassegna provocatoria e talvolta scomoda, con temi non facili ma affrontati attraverso una sorta di psichiatria di comunità, dove il teatro e racconto delle esperienze aiutano ad aprirsi agli altri”, spiegano gli organizzatori della rassegna, cui collaborano Comune di Jesi, Cooss Marche, Asp Ambito 9, Ast 2 Ancona Dipartimento di salute mentale, Teatro Giovani Teatro Pirata. Ricordando due tra i tanti ospiti degli anni passati scomparsi recentemente - lo scrittore Stefano Benni e il romano Alberto Paolini, 42 anni passati in manicomio senza essere malato - "Malati di niente" celebra quest'anno l'esperienza libera e terapeutica delle radio dei 'senza nome' nate dentro o fuori istituzioni psichiatriche e autogestire da pazienti e operatori. A Jesi l'esperienza è quello di "Radio Senza Muri", nata nel 2012 in seno a "Malati di niente" e in collaborazione con associazione Ya Basta, sulla scia dell'esperienza dell'argentina Radio La Colifata all'interno dell'Ospedale neuropsichiatra Borda di Buenos Aires, e di radio francesi come la Microllions di Tolosa e "Radio Sans Nom" di Parigi. Il cartellone propone dunque in questi giorni il gemellaggio tra queste 4 radio: oggi tutti seduti in cerchio a Jesi per una trasmissione aperta al pubblico, si è trasmesso insieme 20 collaboratori francesi, 20 della Vallesina, e un argentino, Alfredo Oliveira fondatore della Radio la Colifata. Nel cartellone della rassegna c’è poi lo spettacolo teatrale 'Gianni' con Caroline Baglioni il 17 ottobre, il docufilm 'La vita di Alberto Paolini", il 28 novembre, la presentazione del libro e del film 'Svegliami a mezzanotte" sulla storia di Fuani Marino, la giovane donna in depressione post partum sopravvissuta a un tentativo di suicidio il 12 docembre. A completare il programma, laboratori di cittadinanza e di teatro-integrato, in collaborazione con le scuole superiori della città. Arricchiscono l’iniziativa due laboratori che si svolgeranno da ottobre a maggio: quelli di cittadinanza, che verranno realizzati all’interno delle classi degli istituti superiori jesini, e quelli di Teatro Integrato, aperti a tutti i cittadini e promossi in collaborazione con Teatro Pirata.