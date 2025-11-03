Jesi travolge il Loreto Pesaro. E arriva il terzo successo

Jesi 93 - Loreto 63

GENERAL CONTRACTOR: Piccone 21, Tamiozzo 3, Maglietti 12, Bruno 6, Arrigoni 15, Palsson 20, Morino, Nicoli 12, Del Sole 4, Toniato ne. All. Marcello Ghizzinardi

CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Del Prete 3, Aglio 6, Valentini 14, Sgarzini 7, Casalboni ne, Tognacci ne, Graziani 3, Lomtazde 2, Pillastrini 7, Terenzi 8. All. Gabriele Ceccarelli

Arbitri: Bernassola, Lilli e Faro (Roma)

Parziali: 21-13, 46-30, 64-50

Terzo convincente successo consecutivo per la General Contractor il terzo contro squadre di bassa, se non bassissima classifica (Virtus Imola, Piombino e Loreto), ma tant’è: come diceva Velasco il saggio alla fine di ogni partita vinta infilando indice e medio della mano destra nella tasca dei pantaloni … fa due, e non ce li toglie nessuno ... Senza Di Pizzo (assente ingiustificato?!, tifosi preoccupati) con Toniato ancora una volta spettatore non pagante in panchina, la General non ha problemi a disputare la gara secondo i canoni preferiti, corsa, difesa rimbalzi e contropiede. Pesaro prova ad opporsi con le armi a disposizione, orgoglio e buona volontà che ovviamente da sole non possono bastare per colmare, o magari solo per rendere meno stridente, il gap tecnico e fisico tre la due formazioni. Primo quarto nel nome di Arrigoni, un gioco da ragazzi per l’ex Rimini fare bottino pieno da sotto (10 punti in 10’) Consultinvest che, fatto salvo l’orgoglio e la voglia di non mollare, dopo il 4 a 0 dell’inizio, unico vantaggio di tutta la partita, sarà relegata al ruolo di comparsa e costretta a destreggiarsi ai margini di una gara senza storia. Dal + 8 del primo intervallo (21-13) al + 19 (46-27) del minuto 19, le tappe più significative del calvario pesarese nel corso del primo tempo, Dopo il + 20 (54-34) di avvio terzo parziale Jesi allenta la presa, ne approfittano gli ospiti per recuperare qualcosa, aggiudicarsi di 2 il terzo quarto e ridurre il gap fino al – 14. Approfittando di qualche distrazione General, Pesaro prova a raschiare il fondo del barile, la fiammata produce il mini parziale da minimo svantaggio - 11 (69-58) prima del definitivo crollo sotto la pioggia di triple della fanteria d’assalto di casa, in rapida successione Maglietti, Palsson, Piccone, Bruno. Finisce con un + 30 che punisce oltre i propri demeriti la coraggiosa formazione ospite.

Gianni Angelucci