Jesi, travolto e ucciso in bici. Oggi i funerali di Piero Guerriero

Si terranno domani a Sassoferrato, sua città natale, i funerali di Piero Guerriero l’imprenditore e uomo di teatro morto venerdì sera in seguito all’investimento da parte di un’auto in via Cartiere Vecchie a Jesi mentre il 63enne era in bici. Ieri è stata aperta la camera ardente alla casa funeraria Santarelli di Monsano. Domani alle 10.30 il funerale alla chiesa San Facondino di Sassoferrato. "Piero Guerriero - ricordano dal teatro Pirata - è stato prima di tutto un amico speciale, poi un compagno di viaggio insostituibile del nostro fare teatro con la sua idea di cultura e d’infanzia di rara delicatezza. Piero sapeva ascoltare come nessun altro e tradurre in immagini i nostri percorsi artistici. Ogni suo consiglio è stato prezioso, ogni progetto che nasceva si nutriva delle sue visioni. ’Piero vieni a vedere le prove?’ e dietro a quel ’vedere’ c’erano i suoi grandi occhi che sapevamo attenti e curiosi. Il traguardo del 40ennale è stato pensato insieme a lui e allo studio capolinea.it perché lui conosceva la strada percorsa e quella che immaginavamo per il futuro… un futuro che percorreremo, portandolo sempre nel nostro cuore".

sa. fe.