Jesi, trovato con l'hashish vicino a due scuole: daspo rubano per un 28enne

Jesi (Ancona), 30 novembre 2023 - Già arrestato nei giorni scorsi per droga viene trovato vicino a delle scuole con l’hashish: daspo urbano per un 28enne tunisino. Mercoledì, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, secondo le direttive del questore Cesare Capocasa d’intesa con la prefettura, gli operatori di polizia del commissariato, diretto dal vice questore Paolo Arena, concentravano particolare attenzione ai parchi pubblici ove in passato erano state segnalate situazioni di degrado e micro criminalità. Alle 10.30, arrivati in via della Fornace presso il parco del Ventaglio, dove sorgono anche due scuole dell’infanzia e primaria, gli operatori di polizia si sono accorti della presenza di un tunisino, noto poiché tratto in arresto dallo stesso personale del commissariato a fine settembre, ai giardini pubblici, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (aveva 45 grammi di hashish). Da subito, alla vista degli agenti, il tunisino si mostrava teso. Visti i precedenti e il contesto in cui si trovava, i poliziotti hanno proceduto a ispezione e controllo, con esito positivo: nella tasca dei pantaloni indossati, i poliziotti hanno trovato un involucro di carta contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, come confermato dal narcotest, del peso di 0,74 grammi. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e dopo la contestazione immediata, l’uomo è stato segnalato alla prefettura per uso personale stupefacente e proposto per la misura di prevenzione del daspo urbano. Il questore di Ancona, Capocasa, nell’urgenza di porre un argine alla reiterazione della condotta, a tutela della sicurezza collettiva, ha adottato tempestivamente il provvedimento che prevede il divieto di accedere nelle aree ove il giovane ha commesso l’attività illecita: il parco del Ventaglio e il divieto di stazionare nei pressi della scuola primaria Monte Tabor e dell’Istituto comprensivo Urbani ubicati nelle pertinenze.