Jesi, trovato per l'ennesima volta alla guida senza patente: denunciato 35enne del posto

Jesi (Ancona), 15 novembre 2023 – Trovato per l’ennesima volta alla guida senza patente: jesino 35enne denunciato dalla polizia. Nel corso del servizio di prevenzione generale, nella serata di martedì agenti della volante procedevano al controllo di una Opel Astra in transito in via Setificio zona considerata ‘sensibile’ dal commissariato jesino e pertanto controllata in maniera capillare e costante. Alla richiesta di esibire i documenti di guida, il conducente riferiva di essere sprovvisto della patente in quanto gli era stata revocata nel giugno scorso. L’uomo, da accertamenti effettuati dal commissariato, risultava recidivo in quanto nel recente passato era già stato segnalato da diversi uffici di polizia, anche di altri Comuni, per guida senza patente. Trattandosi, pertanto, di reiterazione della violazione, i poliziotti hanno proceduto penalmente denunciando il 35enne jesino in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per il reato di guida senza patente. I controlli proseguiranno incessanti anche nelle prossime ore.