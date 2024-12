Jesi, truffa dell'investimento: ex motoiclista perde deine di migliaia di euro

Jesi (Ancona), 17 dicembre 2024 – Ancora una truffa messa a segno ai danni di uno jesino: stavolta è la truffa dell’investimento messa in atto da un 71enne laziale denunciato dal commissariato jesino per truffa aggravata. Tutto è iniziato il 24 ottobre, quando la vittima, un 61enne jesino con un passato da motociclista professionista si è rivolto al locale commissariato riferendo d’essere stato contattato su Whatsapp da una persona che diceva d’essere un suo fan dei tempi in cui gareggiava in pista. Superato l’approccio iniziale, l’uomo ha proposto al malcapitato di effettuare un investimento di 60mila euro con un guadagno certo di un milione e 200mila euro indicandogli un commercialista che l’avrebbe aiutato in tal senso. Interessato all’investimento, la vittima si è mostrata disponibile ad effettuare dei versamenti di importo più ridotto, essendo impossibilitato a versare subito tutta la somma richiesta. Così si è deciso ad effettuare due bonifici istantanei in favore dell’iban comunicatogli dallo pseudo commercialista, uno dell’importo di 4.200 euro e l’altro di 11.700 euro. Recatosi in banca per verificare che gli fossero stati accreditati i soldi promessi dal sedicente commercialista, presi contatti col direttore capiva d’essere stato vittima di un raggiro. A quel punto non gli è rimasto altro che rivolgersi al commissariato che ha ricostruito il tutto compreso il fatto che la vittima aveva già effettuato bonifici a seguito di proposte di investimenti da parte di sedicenti promotori finanziari e l’episodio denunciato, purtroppo, non era che uno dei tanti. Oltre a denunciare l’uomo gli agenti sono riusciti a bloccare i movimenti in uscita dal conto nel quale erano confluiti i soldi del malcapitato.