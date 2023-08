JESI: Tutti pazzi per Paolo Crepet, Biglietti a Ruba per Incontro al Teatro Pergolesi

Tutti pazzi per Paolo Crepet. È in programma per il prossimo anno, domenica 17 marzo, al teatro Pergolesi l’incontro con il noto psichiatra e scrittore dal titolo "Prendetevi la luna" (è il titolo del suo ultimo libro), ma i biglietti (da 44 a 47 euro inclusa la prevendita) stanno andando già a ruba. "Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me – spiega Paolo Crepet in riferimento all’incontro -. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accenda i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: "Prendetevi la luna". Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, , la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia".