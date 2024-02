Jesi, ultimo quarto super. San Severo si arrende

58

JESI

66

: Pierotti Alles 20, Magrini 7, Petrushevski 3, Gatto 6, Fall 11; Guastamacchia 2, Pazin 3, Montanari ne, Frattoni, Kaludjerovic ne, Urbano ne, Tchintcharauli 6. All. Nunzi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Valentini, Merletto 9, Rossi 19, Casagrande 2, Tiberti 11; Nisi ne, Marulli 3, Santiago Bruno 10, Carnevale, Varaschin 12. All. Ghizzinardi

Arbitri: Vastarella di Saronno (Varese) e Spinello di Marnate (Varese)

Parziali: 16-20 30-30 46-39 58-66

Non si ferma la marcia della General Contractor Jesi che con un grande ultimo quarto espugna pure San Severo distanziando la prima rivale per il quarto posto di sei punti con in più il 2-0 negli scontri diretti. Finisce 58-66 per Jesi che ripresenta sul parquet dopo qualche settimana di stop per infortunio Marulli. Rispetto all’ottimo approccio dei match precedenti, stavolta la General Contractor inizia faticando, con Ghizzinardi costretto alla sospensione rapida (15-6 al 5’). Dura un attimo però perché Jesi entra presto in partita e al termine del primo periodo è già avanti 16-20 trascinata dai punti di un Rossi immarcabile. La prestazione dell’esterno continua a essere da manuale nel secondo quarto: al 15’ si è sul 25-25 e dei 25 punti realizzati dagli ospiti 19 sono proprio di Rossi, che ha 5/5 da tre e 2/2 da due. Non segnerà più ma rimarrà il miglior realizzatore del match. L’equilibrio resta fino al riposo lungo dove si va sul 30-30. Terzo quarto di marca pugliese, San Severo avanti 46-39 al 30’.

La General Contractor inizia a -7 il quarto conclusivo ma al 32’ Varaschin la riporta già sotto (46-44) ed è lo stesso lungo ex Senigallia a firmare il nuovo sorpasso un minuto dopo dall’area (48-49 al 33’). Finale punto a punto: Pierotti riporta in testa San Severo al 36’ (56-54) ma è ancora Varaschin a tenere incollata la General mentre è Merletto con un canestro da due a riportarla di nuovo avanti (58-59 al 38’). Proprio il playmaker ex Fabriano è decisivo: Petrushevski sbaglia da tre, Merletto no e Jesi riguadagna due possessi di vantaggio (58-62 al 39’); Pazin prova a riavvicinare i pugliesi ma sbaglia, Fall commette fallo su Merletto che in lunetta è ancora una volta glaciale permettendo un ulteriore allungo che di fatto chiude il match (58-64).

Andrea Pongetti