Jesi, un altro atto vandalico. A fuoco ’la donna col burqa’. Il sindaco: "Basta, denuncio"

Ci risiamo, a Jesi bruciata per la seconda volta, probabilmente nottetempo, la bandierina ‘La strada è di tutti’ che raffigura una donna che spinge un passeggino, la ‘donna col burqa’ che, due mesi fa, ha fatto discutere non solo la città ma l’intero Paese. Per il Comune una donna occidentalissima, per altri, per lo più esponenti di centrodestra ma non solo, una musulmana col burqa. Le bandierine sono presenti in diverse zone della città ma anche stavolta a essere stata bruciata è stata quella di via XX Luglio. Stessa precisione: a essere ‘cancellata’ dalle fiamme proprio la parte alta della figura, il busto della donna, dunque per i ‘maliziosi’ il burqa. La bandierina era stata sostituita appena pochi giorni fa, segno evidente del fatto che qualcuno era pronto ad entrare nuovamente in azione, probabilmente arrampicandosi sul palo che la regge e appiccando le fiamme con un accendino. Qualcuno ha ipotizzato il lancio di un petardo, ma la precisione del bersaglio lascia propendere più per la prima ipotesi.

A evidenziare l’inquietante episodio stavolta lo stesso sindaco Fiordelmondo, dopochè ieri mattina è stato scoperto da alcuni passanti. "Condanno con fermezza – lancia sui social il primo cittadino – il secondo, ignobile atto vandalico davanti alla scuola Monte Tabor: la bandiera raffigurante la donna con il passeggino, che reca il claim ’la strada è di tutti’, uno dei simboli della campagna ’Vai Piano’ per la sicurezza stradale, è stata nuovamente bruciata. Un gesto già grave il precedente ma che a questo punto assume i tratti di un attacco premeditato ai valori democratici della nostra città. Ho già avvisato le forze dell’ordine e sporgerò immediatamente denuncia querela. Non intimidite nessuno" la conclusione ferma del sindaco.