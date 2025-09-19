La risposta che serviva

CronacaJesi, un altro pusher beccato con l'hashish agli Orti Pace, denunciato dalla polizia
19 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Jesi, un altro pusher beccato con l'hashish agli Orti Pace, denunciato dalla polizia

Si tratta di un ventenne somalo senza fissa dimora. Alla vista degli agenti ha tentato di scappare lanciando via un pacchetto di sigarette che conteneva lo stupefacente

In azione la polizia

Jesi (Ancona), 19 settembre 2025 - Un altro pusher preso in via Setificio, nella zona dei giardini Orti Pace: i poliziotti lo hanno braccato e lui ha cercato di fuggire. E’ avvenuto mercoledì pomeriggio quando gli agenti del commissariato jesino hanno fermato un ventenne di origini somale, senza fissa dimora, regolare sul territorio. Il giovane, alla vista dei poliziotti era in evidente stato di agitazione e ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Prontamente raggiunto però dagli agenti, ha fatto cadere a terra un pacchetto di sigarette che gli operatori hanno raccolto, scoprendo al suo interno una sostanza marrone, avvolta in carta trasparente, poi rivelatasi hashish. A seguito di perquisizione personale e successiva identificazione del giovane, la sostanza è stata sottoposta a test, risultando positiva ai cannabinoidi. Il ragazzo è stato quindi denunciato per detenzione e uso di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, con conseguente sequestro della sostanza. I controlli in questa e in altre zone della città proseguiranno incessanti.

