Jesi, un impiccato nella bacheca dei partiti: nuova denuncia di Fratelli d'Italia

Jesi (Ancona), 27 febbraio 2024 – Era appena stato pizzicato l’autore degli strappi ai manifesti che la bacheca di Fratelli d’Italia, sotto l’Arco del Magistrato è finita di nuovo nel mirino dei vandali. Stavolta con un pennarello è stato disegnato un uomo impiccato di fianco alla scritta Fratelli d’Italia e sotto delineato in grande il simbolo della falce e martello con la stella a cinque punte. “Ci auguriamo che gli autori di questo vergognoso atto intimidatorio siano individuati – commenta la coordinatrice cittadina di Fdi Milva Magnani - come i precedenti e soprattutto ci aspettiamo una netta e inequivocabile condanna da parte di tutte le forze politiche, la sinistra in primis, dal sindaco Fiordelmondo, dalla giunta. È un pericoloso e inaccettabile atto di violenza. Non è stato sufficiente stracciare il manifesto delle foibe e lasciare un foglietto con il nome di una partigiana serbo bosniaca, ora c'è un crescendo con atti intimidatori, firmati del simbolo della falce e martello con una stella a 5 punte. Partiranno di nuovo le denunce alle forze dell'ordine”. Pochi giorni prima l’ennesimo manifesto strappato e al suo posto un bigliettino con la scritta «Per Lepa Radic», la combattente, partigiana, antifascista di origine serbo bosniaca giustiziata pubblicamente a soli 17 anni. La coordinatrice di Fratelli d'Italia Milva Magnani aveva presentato denuncia e l’autore in poco tempo sarebbe stato identificato. Milva Magnani ha inoltre scritto una lettera al presidente del Consiglio Luca Polita per chiedere «la tutela del diritto di affissione nella bacheca comunale. I manifesti di Fratelli d'Italia non riescono a sopravvivere più di un giorno: vengono puntualmente strappati. Chiedo di provvedere o installando una telecamera che già è esistente e ma andrebbe riposizionata così da tenere sotto controllo la bacheca oppure provvedere con uno sportello in plexiglass trasparente o vetro». «Ringrazio le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini – spiega Magnani – e ho avuto rassicurazioni dal presidente Luca Polita che sarà installato del plexiglass per evitare la rottura dei manifesti».