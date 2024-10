Jesi, una festa a teatro per i cento anni della prima scuola professionale

Jesi (Ancona), 21 ottobre 2024 - Tutto pronto e già sold out, sia la platea che i palchi, per la grande festa al Teatro Pergolesi con le autorità regionali, comunali, dell’ufficio scolastico Regionale e del mondo produttivo locale per il centenario dell’istituto Professionale di Jesi. È stata la prima scuola professionale della città, quella istituita nel 1924 e inaugurata nell’attuale sede di via Raffaello Sanzio. Inizialmente nata come “Scuola di Arti e Mestieri”, ha preso il nome, nel 1962, di “Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato” ed è stata intitolata, nel 1999, all’industriale Egisto Pieralisi, fondatore, con i fratelli, di una società per la fabbricazione di macchine industriali diventata leader mondiale del settore. Una denominazione che racconta e sottolinea il legame e il radicamento dell’Istituto con il territorio e le realtà produttive ed artigianali della Vallesina. Dal 2018 l’Istituto Professionale “Pieralisi” e l’Istituto Tecnico “Marconi” si sono uniti costituendo l’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi Pieralisi” di Jesi. La cerimonia per il centenario della scuola si svolgerà venerdì alle 18, al Teatro Pergolesi di Jesi. “Sarà un evento di tutta la città – spiegano dalla scuola- un momento di condivisione con la comunità locale, che vuole enfatizzare una ricorrenza significativa per la storia economica e sociale della città e del comprensorio, organizzato in collaborazione con la Regione Marche e il Comune di Jesi. Ma oltre agli interventi delle autorità, il palco del Pergolesi vedrà alternarsi docenti, imprenditori, collaboratori che porteranno le loro esperienze e gli studenti e le studentesse dei corsi attuali e degli anni passati che daranno prova del proprio talento e delle proprie competenze”. Interverranno Maria Rita Fiordelmondo, dirigente scolastico dell'I.I.S. “Marconi Pieralisi”, Dino Latini, presidente del consiglio Regionale delle Marche, Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, della famiglia Pieralisi e Gianfranco Gualdoni, autore del libro “La Scuola Industriale di Jesi”. Sono previsti interventi musicali dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Jesi e una sfilata di moda organizzata dall’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy, settore Moda, dell’Istituto “Marconi Pieralisi”. La dirigente Maria Rita Fiordelmondo anticipa che «la serata sarà divisa in quattro momenti: la nascita, il passato, il presente e il futuro della scuola professionale. Si alterneranno momenti di racconto della nascita e del suo sviluppo nel territorio, grazie agli studi e alla ricerca del professor Gualdoni, a dialoghi con ex docenti, attuali insegnanti ed esponenti della Confartigianato, per cercare di testimoniare come l'Istituto sia stato un volano per tante realtà e abbia avuto una centralità non indifferente per la crescita della realtà della Vallesina, rispondendo all’esigenza di un’alta formazione tecnica al passo con i tempi e con la veloce evoluzione tecnologica. Non mancheranno momenti dinamici, come l'esibizione musicale dell'orchestra dell'Istituto “Carlo Urbani”». Il comprensivo farà parte della cerimonia perché è l’istituto di riferimento della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi”, che è stata la prima istituita nel comune di Jesi. Ad intervenire, quindi, sarà anche il dirigente scolastico Gilberto Rossi che presenterà l’offerta formativa della scuola e il progetto “Musica d’Insieme”.