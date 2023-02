Jesi, vecchi e nuovi imbrattamenti sulle mura medioevali: "Ora basta si intervenga"

Jesi (Ancona), 1 febbraio 2023 – Vecchi e nuovi imbrattamenti delle mura medioevali e degli angoli più suggestivi del centro. Lo spettacolo che si presenta a tutti, turisti e non, sta soltanto peggiorando. Segnalazioni continuano ad arrivare dai lettori del Carlino che chiedono un maggiore decoro delle parti più belle e preziose della città. Nei giorni scorsi ignoti hanno imbrattato bomboletta spray alla mano l’angolo di un palazzo mattoncini. Siamo tra via Petrucci e Costa Lombarda vicino all’ex ristorante “I due Romani”. A fare l’amara scoperta i residenti che sperano nelle telecamere del centro. Ma se si percorre la cinta muraria e ci sofferma alle ex Carceri si scopre che le bombolette spray stanno facendo da padrone, senza alcun rispetto non solo per il decoro ma per la storia della città. La cinta muraria, la cella e le mura che regalano un meraviglioso panorama sulla città ormai sono colorate di scritte, comprese parole poco edificanti, tag e disegni di ogni tipo. Così anche il nuovo casottino che nel giardino Sacco & Vanzetti ospita l’ascensore mai messo in funzione la parte di mura che si affaccia sulla salita del Montirozzo. Secondo i residenti ci sarebbe bisogno di una massiccia opera di pulizia per far tornare all’antico splendore questi angoli suggestivi del centro storico.