Jesi: Vespa contro Furgone, Due Feriti Gravi - Conducente Incastrato

Jesi

Vespa contro furgone, terribile scontro in curva: gravissimo il conducente del motociclo, 43enne residente ad Ancona, intubato e portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette.

Trasportato in codice rosso anche il passeggero. È accaduto nel pomeriggio di ieri alle 17,10 in via Fermi nella prima curva che, dopo l’incrocio con via Marconi, prosegue verso via del Verziere. Uno scontro frontale tra il furgone che proveniva da via Verziere, condotto da un uomo di Filottrano con accanto suo nipote, entrambi illesi e la vecchia Vespa Piaggio che arrivava dal senso di marcia opposto con i due giovani che hanno avuto la peggio dal terribile impatto.

Il conducente della Vespa, 43enne, è rimasto incastrato con la gamba nel portapacchi dello stesso ciclomotore: c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino per liberarlo con le cesoie e affidarlo alle cure dei sanitari ma non era cosciente.

Il passeggero 38enne invece, dopo aver impattato contro il furgone è volato a oltre tre metri di distanza rovinando sull’asfalto. Sul posto sono accorse automedica, ambulanza della croce Verde e l’eliambulanza atterrata nel campo vicino. Il conducente è stato intubato e stabilizzato e poi portato in eliambulanza.

Meno grave, l’amico 38enne jesino che era dietro di lui in Vespa, cosciente ma disorientato. Ha riportato la frattura di un arto e contusioni varie. È stato trasportato dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi a Torrette. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per deviare il traffico (la strada è rimasta chiusa per un paio d’ore).

Alle 16,40 l’allarme è scattato a Castelbellino stazione per un ubriaco che voleva mettersi alla guida: è stato fermato in tempo da un amico che ha fatto di tutto per fermarlo. Ne è nata una colluttazione. Sul posto 118 e carabinieri, nessuno è rimasto ferito in maniera grave. L’uomo ubriaco si è fatto accompagnare al pronto soccorso.

Sara Ferreri