Jesi Vittoria schiacciante a Ruvo di Puglia

48

JESI

76

ALLIANZ : Bugatti 6, Igbanugo 6, Pellicano 9, Gherardini 2, Abati Toure 4, Mobio 2, G. Petrushevski 1, Bandini 4, Moffa 8, Cane 6, Mecci ne. All. Massimo Bernardi

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani 4, Carnevale, Bruno 5, Di Emidio 10, Berra 10, ValentIni 10, Marulli 9, Cena 10, Petrucci 6, Zucca 12. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: Bernassola (Roma), Leggiero (Caserta)

Parziali: 8-24, 28-41, 37-61

Festa di fine anno anticipata e champagne a fiumi per giocatori e staff della General Contractor, brindisi amaro con spumante di (bassa) qualità dopo la durissima (e forse neppure tanto inaspettata) punizione di ieri per una Allianz mai in partita. La festa per Jesi comincia subito dopo la palla a due il tempo del primo, illusorio, canestro gialloblù (Gherardini) anteprima al bombardamento dall’arco (alla fine un sontuoso 15/23, tutti a segno i tiratori ospiti) del primo allungo (5-19) di metà prima frazione. Si capisce subito che, almeno per quello fatto vedere ieri, punteggio a parte, tra le due squadre corra non meno di una mezza categoria di differenza.

Disarmata e incapace di opporre una valida resistenza a livello fisico e di intensità, San Severo non trova mai le contromisure da opporre allo strapotere marchigiano all’interno e fuori del pitturato dove avranno vita facile per tutti i 40’ i lunghi, non solo loro, di coach Ghizzinardi. Alla prima conclusione vincente dall’arco di Pellacani (un deficitario 2/11 dall’rco all’intervallo lungo per l’Allianz) puntuali le risposte, sempre dai 6.75, di Bruno Valentini e Zucca. Al 13’ Jesi toccava il + 20 (14-34) a lungo invocato arrivava finalmente l’atteso ma illusorio momento di gloria per l’Allianz, dopo i 4 punti messi referto nei primi 8 ecco materializzarsi la reazione gialloblù un unicum di tutta la gara: gioco da tre punti di Moffa, parziale interno 12 a 4, attacco jesino momentaneamente inceppato svantaggio ridotto fino al – 10 (26-36). Per i pugliesi l’ultimo acuto.

All’interno del primo tempo anche il magic moment per Roberto Marulli fermo da un mese, sul parquet per una manciata di minuti ma abbastanza – il lupo perde il pelo - per tornare a timbrare il cartellino dei punti a referto ultimo atto ufficiale di una annata non certamente (matrimonio a parte) da ricordare per l’esperta guardia bergamasca.

La partita si consegnava mestamente (per i pugliesi) agli archivi al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, pochi secondi, l tempo per il parziale (14-3) del definitivo kappao, una pioggia, meglio una grandinata di bombe firmate Valentini, Petrucci, Di Emidio. Gara morta e sepolta trentello sfiorato in iù occasioni + 24 del 24’ (28-52) il resto è garbage time e la consapevolezza di una squadra in prepotente crescita a tutti i livelli, sotto l’aspetto mentale in primis. Potrebbe tornare molto utile il prossimo 5 gennaio ripresa del campionato, derby con Fabriano...

Gianni Angelucci