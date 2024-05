Jesi, vive in ospedale da due mesi: avviato l'iter per revocarle il permesso di soggiorno

Jesi (Ancona), 15 maggio 2024 – Dopo la doppia denuncia in meno di 24 ore, Joy è tornata al ‘suo’ atrio dell’ospedale, ma carabinieri e polizia le notificano l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno. Un iter che richiederà probabilmente del tempo avendo la donna, disoccupata, un regolare permesso di soggiorno a tempo indeterminato. La donna ha ormai una ventina di denunce per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, disturbo della quiete pubblica (le sue urla si sentono fino nei reparti dell’ospedale) e reiterata violazione del foglio di via dal Comune di Jesi per due anni. E’ stata anche un paio di giorni in carcere a villa Fastiggi ma poi è stata rilasciato non essendo le state giudicate sussistenti le condizioni per una misura cautelare Martedì mattina la 44enne nigeriana, ormai nota alle cronache è stata allontanata dalla polizia ma già dopo poche ore era tornata nell’atrio dell’ospedale Urbani dove dorme (sul divanetto vicino alle macchinette di snack e caffè) e non manca di urlare contro avventori e pazienti oltrechè personale sanitario e della portineria.