Jesi vola sempre più in alto: "Ottima la prova al tiro"

General Contractor Jesi sempre più in alto. Prosegue il gran momento della squadra di coach Marcello Ghizzinardi che domenica è stata capace di violare uno dei parquet più difficili di tutta la B, il PalaMaggetti di Roseto. La General Contractor si conferma così sempre più in zona playoff, scavalca Chieti, avversario di domenica prossima al PalaTriccoli, salendo al quinto posto e avvicina la piazza d’onore, ora distante soltanto quattro punti, mentre in vetta il Ruvo di Puglia allunga a +4 su chi insegue (Roseto, San Vendemiano) anche se si è soltanto alla prima giornata di ritorno e per tirare le conclusioni è decisamente presto.

"Abbiamo fatto una buona partita – sottolinea con pacatezza il coach jesino – anche perché senza fare una buona partita a Roseto non si vince. A livello offensivo abbiamo tirato con grandi percentuali costruendo buoni tiri, anche nel terzo periodo dove pure abbiamo fatto soltanto 8 punti perché abbiamo sbagliato alcune conclusioni aperte, ma comunque ben costruite".

Dando un’occhiata alle statistiche infatti Jesi ha segnato ben 88 punti, tirando col 52% sia da due (16/31) che soprattutto da tre, con un 13/25 assolutamente determinante, come lo stesso tecnico ammette: "Spesso il nostro destino è dipeso dalle percentuali da fuori che stavolta sono state alte – evidenzia –. In un paio di circostanze i tiri sono entrati anche con un po’ di fortuna ma complessivamente certamente la prestazione è stata davvero positiva. L’unico rammarico nasce da come abbiamo difeso nel terzo quarto, non bene, con pure dei falli spesi in modo non corretto".

Proprio nel terzo periodo Roseto aveva rimesso la testa avanti, ma il finale è stato tutto della General Contractor che ora può davvero guardare in alto, grazie pure a un Tiberti sempre più inserito: 11 punti, 9 rimbalzi e 16 in valutazione in 33’ per il lungo che – sono ancora parole di Ghizzinardi – "è stato determinante su Klyuchnyk, che tutto sommato siamo riusciti a limitare. Il cambio Filippini-Tiberti a Jesi ha suscitato perplessità, ma le doti difensive di Edoardo, le sue lunghe leve, sono per noi molto importanti".

Andrea Pongetti