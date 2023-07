JesiClean salva l'Ospedale Carlo Urbani dalle cicche di sigarette

Ospedale Carlo Urbani invaso dalle cicche di sigarette: interviene l’associazione JesiClean che con i suoi volontari, in appena due ore, raccoglie oltre 5mila mozziconi in soli 15 metri di parcheggio. "A seguito della segnalazione di una nostra iscritta – spiega Giacomo Mosca, segretario JesiClean e consigliere comunale di maggioranza - abbiamo provveduto subito ad effettuare l’intervento di pulizia visto il luogo e la straordinaria quantità di rifiuti presenti. La segnalazione riguardava infatti le varie vie di ingresso e uscita del nostro ospedale. La struttura del parcheggio ha reso l’intervento di pulizia ancor più complicato in quanto i mozziconi di sigaretta che impiegano anche 8 anni per dissolversi, erano ben incastrati e tanti quasi cementificati con il terreno e con il parcheggio. Trovandoci lì – aggiunge – abbiamo rimosso anche delle stecche di plastica dei caffè, anche questi di una quantità sostanziale, plastiche varie, sigari, buste di filtri, mascherine e cartine e tanti altri rifiuti. Ci spiace veramente tanto costatare che non vi siano posaceneri all’esterno del parcheggio e la posizione dei cestini, spesso dietro angoli o lontano dalle vie di entratauscita, non siano inseriti in postazioni di facile fruibilità. Chiediamo quindi a chi di dovere di provvedere al posizionamento di nuovi cestini e posaceneri laddove necessario. Questo non risolverà il problema al 100%, sappiamo benissimo che il lavoro non è semplice e la sensibilizzazione che va svolta nei confronti dei cittadini è altrettanta".