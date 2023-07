JesiEstate nel mirino: "E’ poco attrattiva"

JesiEstate ‘poco attrattiva’ e comitati di quartiere molto costosi per una ‘partecipazione mascherata’. Sono le accuse dell’opposizione sui due temi all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale. "I comitati di quartiere (è stato votato in aula il nuovo regolamento, ndr) a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – rimarcano da JesiAmo - hanno un costo esorbitante con il suffragio universale ma un meccanismo di attuazione molto farraginoso che non tiene conto della parità di genere. Che sia la sinistra a voltare faccia a questo tema è imbarazzante. Una partecipazione mascherata: si punta al minimo sindacale per mandare avanti i comitati".

A intervenire è anche l’ex presidente del consiglio comunale: "Credono a tal punto nella partecipazione che il quorum dei votanti, su una platea di circa 3.400 persone per ogni comitato, è stato fissato in addirittura venti votanti". Sul cartellone estivo a interrogare l’amministrazione comunale è stata Chiara Cercaci (Fratelli d’Italia) che attacca: "JesiEstate si sta dimostrando il nulla se si eccettuano le iniziative affidate alla buona volontà delle associazioni e quelle della Fondazione Pergolesi Spontini. Non c’è stata alcuna programmazione visto che si è arrivati a definire i contributi a giugno".

A replicare alla sua interrogazione l’assessore Alessandro Tesei che ha spiegato: "Abbiamo cercato tramite l’avviso pubblico di dare sostegno finanziario a più progetti possibili.

Lo stanziamento di risorse era contenuto (10mila euro, ndr), ma il programma e le proposte definite risulta ricco ed articolato comprendendo anche appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini e un’attesissima rassegna di cinema all’aperto grazie alle associazioni cittadini". "Avete assegnato dai 500 ai 100 euro per ogni proposta: tutto è stato affidato alla buona volontà di associazioni e privati" ha replicato Chiara Cercaci. Criticata anche la scelta della nuova giunta di stralciare dal restyling del Cascamificio (con i finanziamenti ottenuti dalla giunta Bacci) la parte dei laboratori per la Fondazione Pergolesi Spontini.

"Sui nuovi progetti del Cascamificio che vede anche l’inserimento di un privato per un impianto fotovoltaico e del San Martino completato solo con gli essenziali fondi dell’eredità Cesarini (700mila euro, ndr), ci son state tante critiche alla vecchia maggioranza – rimarcano da JesiAmo - ma senza i bandi vinti oggi l’assessora Valeria Melappioni non potrebbe dare lezioni di urbanistica in Consiglio".

Sara Ferreri