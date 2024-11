Jesina a caccia del secondo posto. Derby Biagio-Vigor Castelfidardo

Oggi in campo le big nel girone A di Promozione. In programma tre partite. La Jesina vorrà riprendersi almeno il secondo posto. I leoncelli in casa non potranno sbagliare contro l’Appignanese, ultima in classifica.

A Chiaravalle invece è derby tra Biagio Nazzaro e Vigor Castelfidardo. Nella panchina fidardense c’è Malavenda che torna sul terreno della Biagio da ex. Oggi in campo anche la capolista Fermignanese che ospita la Pergolese. Intanto ieri Vismara e Marina non sbagliano gli impegni interni prendendosi i tre punti. Sabato da dimenticare per per Moie Vallesina e Barbara Monserra. Quest’ultima è raggiunta dal Sassoferrato Genga, entrambe al penultimo posto.

Il programma. Promozione (girone A), 11^ giornata (ore 14:30). Oggi: Biagio Nazzaro-Vigor Castelfidardo, Fermignanese-Pergolese, Jesina-Appignanese. Ieri: Marina-Gabicce Gradara 2-0, Moie Vallesina-Lunano 0-2, S.Orso-Tavullia Valfoglia 1-1, Vismara-Barbara Monserra 2-0, Sassoferrato Genga-Villa S. Martino 2-2. Classifica: Fermignanese 23; Vismara 21; Jesina 20; Marina 19; Tavullia Valfoglia 17; Villa San Martino 15, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Gabicce Gradara 14; S.Orso 13; Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 12; Pergolese 11; Lunano 10; Barbara Monserra e Sassoferrato Genga 9; Appignanese 7. Prossimo turno: Appignanese-Vismara, Barbara Monserra-Biagio Nazzaro, Gabicce Gradara-Jesina, Lunano-Marina, Pergolese-Moie Vallesina, Tavullia Valfoglia-Fermignanese, Villa S. Martino-S. Orso, Vigor Castelfidardo-Sassoferrato Genga.