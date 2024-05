Jesina, al Carotti ultima chiamata per la salvezza

Il buio oltre la siepe dei novanta minuti (salvo over time) dello spareggio salvezza di domani col Monturano Campiglione (Stadio Carotti calcio d’inizio ore 16.30). "Il futuro? Evitiamo di parlarne, anche per scaramanzia – non perde l’aplomb Giancarlo Chiariotti – innanzi tutto bisognerà togliere questo alone di negatività che da troppo tempo si è creato intorno all’ambiente Jesina Calcio: da parte nostra continueremo a seguire la nostra linea, porte aperte a tutte le persone di buona volontà purché diano garanzia di serietà e affidabilità. Se qualcuno si è fatto avanti? Certamente, ci sono state divere avances peccato che alla nostra richiesta di garanzie concrete siano subito tutti spariti". Sull’ ultimo undici da schierare in campo al termine dell’ennesima stagione controversa – in piena corsa playoff alla fine del girone di andata – scontate le assenza di Baah Donkor squalificato, Cordella e Nazzarelli alle prese con i postumi dell’infortunio, Polo Capomaggio rimasto in Argentina dopo la perdita della mamma, rientrato, e regolarmente in campo domani, il fratello Thiago. Probabile formazione (4-2-3-1): Pistola; Grillo, Brega. T. Capomaggio, Lucarini; Garofoli, Monteverde; Cachana, Belkaid, Giovannini; Kountachi. Chi vince alla fine dei regolamentari si salva, in caso di parità al 90’ tempi supplementari, in caso di ulteriore parità dopo 120’ Jesina salva in virtù del miglior piazzamento in campionato. Insomma: vietato perdere. Prezzo: tribuna 10 euro, Curva 7 euro, fino a 16 anni ingresso gratuito.

Gianni Angelucci