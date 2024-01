Jesina al secondo ko: "Meritavamo il pari"

Come una settimana prima. Identici verdetti per le nostre, con Castelfidardo e Osimana che si prendono i tre punti, mentre patisce un’altra sconfitta, la seconda di fila, la Jesina. Fa sul serio invece il Castelfidardo alla seconda vittoria consecutiva espugnando Villa San Filippo di Monte San Giusto. Ancora Kurti a segno e poi Nanapere che castiga nel finale la Sangiustese Vp alla fine di "una partita complicata, perché la Sangiustese ha dimostrato di essere una squadra forte e importante che ci ha messo in difficoltà – le parole di mister Marco Giuliodori –. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene e negli ultimi dieci minuti era nell’aria che potessimo fare gol, visto che abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Ci abbiamo creduto e su quel calcio d’angolo è stato molto bravo Nanapere a metterla dentro". Vince per la seconda volta di fila anche l’Osimana che espugna con un gol per tempo Colli del Tronto inguaiando ancora di più l’Atletico Azzurra Colli, ultima. Arriva così la prima vittoria esterna stagionale in campionato per l’Osimana, che sempre contro l’Azzurra, all’andata, aveva esultato per la prima volta sempre in campionato. Alessandroni su rigore nel primo tempo e Tittarelli nella ripresa firmano il blitz per i senzatesta che si allontanano dalle zone calde della graduatoria. "È stata una battaglia – tiene a sottolineare mister Sauro Aliberti –. Siamo riusciti a giocare semplice, palleggiando poco, preferendo mettere le palle sopra la difesa, vista la poca velocità dei loro centrali e un campo in condizioni non ottimali. Non abbiamo corso nessun pericolo, conquistando tre punti che ci danno un mare di ossigeno visto che ora siamo a sei punti dal vertice". Classifica che inizia a preoccupare quella della Jesina, che perde a Montegranaro. Non basta la generosità, il gol di Cordella e un buon secondo tempo alla squadra di Strappini per prendere almeno un punto. Terza sconfitta in quattro gare e tifosi che tornano a contestare, ma solo la dirigenza, come era avvenuto nel girone di andata. "La prestazione c’è stata, visto che abbiamo giocato una buona partita. Alla fine avremmo meritato anche il pareggio", l’analisi di mister Strappini. Intanto la Civitanovese, nonostante la sconfitta interna nel derbyssimo contro la Maceratese, mantiene la vetta anche se le dirette inseguitrici, K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro, sono soltanto a un punto.

Michele Carletti