Jesina, poker di vittorie. Vigor Castelfidardo ko

VIGOR

0

JESINA

1

VIGOR : Lombardi, Carletti, Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Pasqualini (30’ st Garofolo), Gioielli (37’ st Barigelli), Stampella, Mosca (43’ st Storani), Kurti (24’ st Luque). Panchina: Boninfante, De Maio, David Nasif, Calligari, Magi. All. Malavenda.

JESINA: Gasparoni, Borocci (43’ st Di Gennaro), Zandri, Scoccimarro, Marengo, Zagaglia, Massei Amedeo (37’ st Nacciarriti), Paradisi, Cordella, Russo (31’ st Tittarelli), Massei Filippo (24’ st Zang Owona). Panchina: Cappuccini, Monteverde, Manuali, Gagliardini Nicola, Myrtollari. All. Omiccioli.

Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno.

Rete: 35’ st Tittarelli.

Poker vincente della Jesina. I leoncelli a Castelfidardo conquistano la quarta vittoria consecutiva oltre che il secondo posto solitario in classifica.

A decidere la sfida del Gabbanelli ci pensa un colpo di testa dell’ex Osimana Tittarelli nel finale.

Sono bastati quattro minuti all’attaccante ospite, entrato in campo al 31’ del secondo tempo e andato in gol al 35’, per decidere la sfida contro la Vigor Castelfidardo.

Una partita tirata e molto equilibrata. Meglio i locali nello scorcio iniziale con varie azioni tra cui una punizione di Kurti deviata dal portiere in angolo.

Dall’altra parte ci prova Russo con un tiro che sfiora il palo.

A inizio ripresa quella che poteva essere la svolta per gli ospiti: Cordella si guadagna un rigore, ma poi lo calcia fuori.

Ma per l’Osimana alla fine ci ha pensato Tittarelli a sbloccare la sfida: una rete che ha poi significao vittoria. Nel finale la Vigor ha due occasioni per pareggiare, ma prima Barigelli e poi Stampella non riescono a trovare la via del gol.