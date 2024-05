Jesina, retrocessione choc: "Mi assumo tutte le colpe"

Il disastro Promozione: quando la realtà supera la fantasia. Non è il titolo di un libro sulle vicende di una qualsiasi società calcistica ma la triste, deprimente e per certi versi sconcertante verità cui dovrà adattarsi, come minimo un anno, la Jesina dopo lo spareggio perso domenica scorsa con la Monturanese. Una fine annunciata, gongolano quelli che "io l’avevo detto" la nemesi ineluttabile di una stagione da cinque punti in tutto il girone di ritorno culminata con l’ennesima sconfitta, l’ultima di una serie infinita di gare concluse con lo sconfortante zero ‘paccato’ (come usa da queste parti), nel tabellino dei gol segnati. Dopo due campionati vissuti pericolosamente all’insegna della contestazione nei confronti di una dirigenza sempre e comunque nel mirino della tifoseria indipendentemente dall’esito della gara domenicale - che si giocasse in casa o fuori - il verdetto tanto temuto e paventato si è materializzato domenica scorsa nel beffardo finale dello spareggio salvezza. Dal prossimo autunno la Jesina si troverà ad affrontare avversarie dai nomi e trascorsi inediti Portuali Ancona (sempre che non venga promossa), Moie Vallesina, Gabicce Gradara, Barbara Monserra, Vismara, Villa San Martino, Valfoglia e via di questo passo. Come l’hanno presa i tifosi? Un misto tra arrabbiatura e rassegnazione, un paio di striscioni di carta bruciati, insulti alla maggior parte dei giocatori (Trudo tra i pochi risparmiati) al momento del mesto rientro (opportunamente scortati da polizia e cc presenti in grande numero in tenuta da sommossa) nelle proprie auto, i consueti cori, che non fanno più notizia, contro la dirigenza e il presidente Chiariotti in particolare. "Mi assumo tutte le colpe di questa retrocessione – ci mette la faccia il massimo dirigente leoncello che subito taglia corto – a questo punto non resta che ribadire concetti più volte espressi, come dirigenti siamo pronti a farci da parte di fronte a quanti busseranno alla porta della Jesina con proposte serie e concrete. Il resto è solo fumo, non metteremo mai la Jesina in mano a speculatori o a gente di dubbia moralità piuttosto meglio prendere in considerazione l’eventualità di chiudere tutto e lasciar perdere qui".

Gianni Angelucci