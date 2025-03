Jesina, solo un pareggio. Almeno una notte in vetta

APPIGNANESE 1JESINA 1

APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Jayed. All. Cotica.JESINA: Gasparroni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo, Lapi, Massei, Paradisi, Cordella, Russo, Massei. All. Omiccioli.Arbitro: Spadoni di Pesaro.Reti: 31’ pt Mongiello, 30’ st Lapi.

Occasione sprecata dalla Jesina che in casa dell’ultima in classifica prende solo un punto. Sul campo di Appignano finisce 1-1. Per una notte la formazione leoncella aggancia la Fermignanese in vetta alla classifica del girone A di Promozione, in attesa del risultato odierno della Fermignanese che è di scena a Pergola.

Addirittura è un pari in rimonta per i biancorossi. Perché appena passata la mezz’ora è l’Appignanese a scappare in vantaggio con Mongiello che sfrutta alla perfezione un assist di Voinea.

La Jesina subisce il colpo, tanto che l’Appignanese sfiora il raddoppio poco prima del duplice fischio con Voinea, ma la mira è imprecisa.

Nel secondo tempo parte ancora forte l’Appignanese con Gasparroni che deve compiere una super parata su Zitti. La Jesina cerca il gol del pari e lo trova alla mezz’ora con Lapi che risolve una mischia.

Ma la formazione di Omiccioli non riesce a portare a casa l’intera posta. Per la Jesina una grande occasione sciupata per balzare da sola in testa alla classifica.

Secondo pareggio consecutivo in trasferta per Cordella e compagni con lo stesso punteggio dopo quello di due settimane prima a Lunano. Nella prossima giornata al Carotti scenderà il Gabicce Gradara.