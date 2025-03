Jesina Spauracchio Lunano. Vincere per crederci ancora

All’andata il Lunano impose il pareggio alla Jesina, al Carotti. Stavolta i leoncelli però sembrano andare a mille, reduci da sette vittorie consecutive, l’ultima contro quel Villa San Martino che oggi sarà l’avversario della capolista Fermignanese. Fermignanese e Jesina stanno dominando il girone A di Promozione, separate da quattro punti. Al terzo posto il Marina, di scena domani a Pergola, reduce da cinque vittorie di fila e che sarà atteso da un doppio impegno nel giro di tre giorni visto che mercoledì risalirà la regione, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Fano, contro il Sant’Orso. Quest’ultimo scendete oggi a Castelfidardo per affrontare una Vigor che si vorrà rifare dopo il ko di Marina. La Biagio Nazzaro viaggerà alla volta della pesarese Vismara per cercare di tornare a sorridere fuori casa contro un avversario che dopo un girone di andata da applausi sembra non ritrovare più quella brillantezza che l’ha accompagnato per buona parte del torneo. In trasferta anche il Moie Vallesina sul campo del Tavullia con l’intento di non perdere le "ruote’’ dalla zona playoff dopo il mezzo passo falso di una settimana casalingo contro il Barbara Monserra. Quest’ultimo oggi avrà uno scontro quasi da dentro o fuori contro il Sassoferrato Genga (si giocherà al Puerini di Ostra Vetere). Sarà il giorno del debutto in panchina del nuovo allenatore del Barbara Monserra, Emanuele Mosca, promosso dalle giovanili (visto che allenava la formazione Allievi del Monserra). Il Barbara dovrà provare a conquistare quella vittoria che manca da dopo aver mosso la classifica per la prima volta nel nuovo anno sabato a Moie. Di fronte alla squadra di Mosca un Sassoferrato Genga rinfrancato dal successo interno contro il fanalino di coda Appignanese.

PROMOZIONE (girone A), 24esima giornata (ore 15). Oggi: Appignanese-Gabicce Gradara, Barbara Monserra-Sassoferrato Genga, Lunano-Jesina, Tavullia Valfoglia-Moie Vallesina, Villa San Martino-Fermignanese, Vigor Castelfidardo-Sant’Orso, Vismara-Biagio Nazzaro. Domani: Pergolese-Marina. Classifica: Fermignanese 51; Jesina 47; Marina 43; Vismara 35; Vigor Castelfidardo 34; Gabicce Gradara e Moie Vallesina 33; Tavullia Valfoglia, Pergolese e Villa San Martino 31; Biagio Nazzaro e Lunano 30; Sant’Orso 26; Sassoferrato Genga 19; Barbara Monserra 16; Appignanese 10. Prossimo turno: Biagio Nazzaro-Appignanese, Fermignanese-Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara-Lunano, Jesina-Pergolese, Marina-Tavullia Valfoglia, Moie Vallesina-Villa San Martino, Sant’Orso-Barbara Monserra, Sassoferrato Genga-Vismara.