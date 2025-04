Jesina, subito la gara verità contro la Fermignanese

Non è stata solo la gioia di una notte, ma la Jesina nel fine settimana ha conquistato la vetta del girone A di Promozione. Coronando così una rincorsa durata svariate settimane, recuperando punti su punti fino al sorpasso effettuato sabato, con la vittoria casalinga di misura contro il Marina. "Dove abbiamo iniziato un po’ timorosi, ma poi la squadra ha ribaltato nel secondo tempo il risultato, meritatamente, creando tante occasioni. Complimenti ai ragazzi" le parole di mister Omiccioli. Una vittoria in attesa del risultato di Lunano domenica dove era impegnata l’ormai ex capolista Fermignanese. Che non è andata oltre il pareggio, senza reti, come all’andata. Ma adesso viene il difficile. Perché nel fine settimana a Fermignano ci sarà proprio lo scontro diretto, con la Jesina, nuova capolista, che parte in vantaggio. Di un punto.

Dal podio è sceso invece il Marina che sembra non ritrovare la luce in fondo al tunnel. Sabato al Carotti ha patito la quarta sconfitta consecutiva in campionato e ora la squadra di Profili si trova al quarto posto della classifica sorpassata da un Vismara corsaro a Castelfidardo che ha estromesso la Vigor dalla corsa playoff. A proposito di Vigor sollevato dall’incarico mister Malavenda. La squadra nelle ultime due giornate sarà guidata da Lorenzo Polzonetti. A vincere è invece il Moie Vallesina per la seconda giornata di fila che domenica ha fatto la voce grossa sul campo del Gabicce Gradara tenendo accesa la fiammella di speranze per i playoff.

Un punto per la Biagio Nazzaro sul campo del Villa San Martino proseguendo la striscia positiva di risultati lontano da Chiaravalle avvicinando sempre più la salvezza. Non c’è continuità nel Sassoferrato Genga che perde di nuovo (a Tavullia). Come il Barbara Monserra che cade addirittura sul campo della già retrocessa Appignanese, nello scontro tra ultima e penultima, e vede ormai la retrocessione diretta veramente a un passo.