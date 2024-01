Jesina, turno di stop per Belkaid e Thiago Capomaggio Nella Jesina, Belkaid e Thiago Capomaggio sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Altri giocatori di diverse squadre sono stati fermati per una giornata. Ammenda di 450 euro per il Monturano. In Promozione, diverse squalifiche e una per l'allenatore dell'Atletico MondolfoMarotta. In Prima Categoria, squalifiche per vari giocatori.