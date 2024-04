Job Talent, il portale per gli studenti

‘Job Talent’, il portale illustrato agli studenti delle scuole superiori. Confartigianato ha partecipato giovedì all’incontro organizzato dall’ufficio Informagiovani di Senigallia e rivolto agli studenti delle classi quarte dell’IIS Corinaldesi Padovano, indirizzi Elettronica, Meccanica, Tessile Moda. All’appuntamento hanno partecipato Francesca Pretini, responsabile Senigallia di Confartigianato e Maila Cascia responsabile dell’Area lavoro di Confartigianato che ha presentato ed illustrato il funzionamento del portale di incontro domanda-offerta di lavoro ‘Job Talent’ e affrontato con i ragazzi alcune delle tematiche di più forte interesse da parte delle aziende, come quelle relative alla difficoltà di reperimento di personale, ai profili professionali più richiesti, alla presenza di team multigenerazionale nelle aziende. Nell’occasione, che si inserisce tra le azioni che Confartigianato porta avanti sul territorio per rispondere alle esigenze delle imprese e di supportare i giovani che devono scegliere il loro futuro formativo-occupazionale, gli studenti hanno approfondito anche gli aspetti delle ‘job skills’, come affrontare un colloquio di lavoro, i temi dell’identità digitale e del curriculum vitae, i diritti/doveri nel lavoro, le tipologie di contratto e la sicurezza nei luoghi di lavoro.