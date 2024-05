Joy, telenovela infinita. Ancora urla e denunce

I poliziotti l’hanno di nuovo raggiunta nell’atrio dell’ospedale Carlo Urbani intimandole di lasciare la città e denunciata per l’ennesima volta e lei, allontanata, ha iniziato a girare per per le strade, a tratti urlando.

Mercoledì l’ennesimo intervento del personale delle volanti del commissariato di Jesi ha denunciato a piede libero Joy la 44enne nigeriana senza fissa dimora che vive in ospedale ormai da metà marzo, per il reato di violazione del divieto di ritorno continuata. Una pattuglia si è recata alla portineria dell’ospedale che la donna non vuol lasciare. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, è destinataria di foglio di via del questore con divieto ritorno a Jesi per due anni, provvedimento risalente al mese scorso. Già nota per via delle molteplici violazioni commesse e segnalate dagli agenti nelle settimane antecedenti, la donna ha di nuovo rifiutato ogni sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del Comune. Pertanto, allontanata è stata denunciata con intimazione a lasciare immediatamente il Comune.