Joy torna ad "occupare" l’atrio dell’ospedale. Nuova denuncia, pronto un consulto medico

E’ tornata in ospedale Joy dopo un paio di notti in carcere: ieri mattina attorno alle 12,30 è tornata a gridare e spaventare pazienti ed utenti dell’ospedale Carlo Urbani ed è intervenuta la polizia.

Visto il foglio di via dal Comune di Jesi che il questore Cesare Capocasa ha emesso nei giorni scorsi nei confronti della 44enne di origini nigeriane, ma da 13 anni in Italia con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, è stata portata in commissariato e denunciata.

Ma alle 14,15 era tornata di nuovo nel suo divanetto dell’angolo snack all’interno dell’atrio dell’ospedale Urbani, sotto gli occhi attoniti del personale sanitario esasperato.

"Ormai ha il suo bagno, la sua zona notte e l’angolo cucina - dicevano ironicamente ieri tra i corridoi dell’Urbani -. Sembra la storia dell’assurdo, in cui nessuno può fare nulla. Intanto però quando dà in escandescenze le persone si spaventano ed è difficile anche lavorare". Joy è approdata nell’atrio dell’ospedale Urbani il 24 marzo scorso, dopo una settimana trascorsa al pronto soccorso, anche come paziente. E’ stata sottoposta a sette perizie psichiatriche nessuna delle quali avrebbe rilevato patologie. L’8 aprile Joy è stata arrestata dai carabinieri e portata al carcere di villa Fastiggi dove ha trascorso poche notti.

Ha alcune denunce sulle spalle eppure il suo posto sicuro torna a essere l’atrio dell’ospedale Urbani. Fa riflettere che la donna che ha dichiarato al Carlino come la sua sia una protesta "per la casa e per il lavoro" per trascorrere le sue notti e le sue giornate scelga sempre postazioni sorvegliate h24 come l’atrio dell’ospedale o il pronto soccorso e non zone più nascoste dello stesso.

Come se lì si sentisse protetta, anche se periodicamente, improvvisamente scatta e inizia ad urlare con il suo possente vocione. Non avrebbe problemi di denaro anche se dall’anno scorso ormai non lavora. Ogni tanto si allontana dall’atrio dell’ospedale, ma al massimo per un paio d’ore per poi tornare nel suo angolo.

Ieri pomeriggio dopo il prelievo dei poliziotti e la denuncia appariva piuttosto tranquilla nel "suo" divanetto e con lo zaino al seguito. Joy sceglie quindi di restare nell’atrio, fino al prossimo disturbo della quiete pubblica e al probabile nuovo intervento delle forze di polizia. Sarebbe stato richiesto nel frattempo anche un altro consulto sanitario per fare nuove valutazioni sulle condizioni psichiche della donna.

Sara Ferreri