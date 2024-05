Joy torna in ospedale tra urla e aggressioni: altre due denunce

Dopo un week end lontano dall’ospedale Carlo Urbani Joy torna urla e aggredisce il personale della portineria: doppia denuncia e doppio allontanamento da parte della polizia in 24ore. Parliamo sempre di lei, la nigeriana che da metà marzo vive in ospedale. Una Volante lunedì si è recata all’ospedale Urbani riscontrando per l’ennesima volta la presenza della 44enne che non accennava a lasciare l’ospedale. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è però destinataria di foglio di via con divieto ritorno a Jesi per due anni. Ma continua a restare nell’atrio dell’ospedale, rifiutando qualsivoglia sostegno o soluzione alloggiativa fuori del Comune. Portata in commissariato, così da impedire turbative o interruzioni del pubblico servizio, è stata denunciata a piede libero per violazione del divieto di ritorno continuata, ed allontanata da Jesi. Ma già il giorno stesso è tornata e ieri mattina il copione si è ripetuto con la polizia che l’ha allontanata dopo le urla disumane della donna lanciate nell’atrio. Sul posto anche il coordinatore del tribunale del Malato Pasquale Liguori che da tempo chiede di trovare una soluzione "per la sicurezza degli operatori".