’JP & the Soul Voices’: il sound di Orlando sbarca a La Fenice con la musica spiritual

Natale all’insegna del Gospel al Teatro La Fenice di Senigallia. Lunedì (ore 17) sul palco salirà l’ensemble proveniente dalla House of Blues di Orlando (Florida), JP & the Soul Voices, uno dei complessi più accreditati in ambito internazionale. A proporre l’evento è la rassegna ‘Senigallia Concerti’. Dopo avere svolto la propria attività nei grandi resort circostanti l’area di Disney World, il gruppo è stato notato da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams. Da allora la formazione ha collaborato poi nomi come Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard, per portare in Europa un repertorio dove il grande sound soul della tradizione statunitense si fonde con gli spiritual e sonorità più attuali. Info 071.7930842 e 335.1776042. Biglietti in vendita anche nel circuito VivaTicket.