Julio Velasco "riapre" la palestra Carbonari

Riapre oggi, dopo il restyling la palestra Carbonari alla presenza del grande Julio Velasco. Uno spazio che smorza ma di ben poco la fame di spazi per le tante società sportive della città, visto il nodo non ancora sciolto delle palestre della Provincia, in particolare le tre dell’Itis Marconi e la Filonzi Cuppari-Salvati. Su questo il Comune, tramite il vicesindaco Samuele Animali è al lavoro per firmare una convenzione che consenta di riassegnare quelle quattro palestre alle società sportive che rischiano di perdere ancora settimane preziose e anche l’iscrizione ai campionati. E anche la Jesina Pallanuoto resta senza ‘acqua’ con l’accordo con la piscina di Chiaravalle che appare sempre più difficile, nonostante la mediazione della giunta jesina. Non solo non ha un impianto dove poter giocare le gare di campionato, ma nemmeno una piscina per allenare il settore giovanile. "Dopo il cambio di gestione della piscina di Chiaravalle, è iniziata una trattativa con il nuovo gestore, Team Marche, che prosegue dal 5 luglio – spiegano dalla società -. Ormai siamo a ridosso della scadenza delle iscrizioni per il campionato di serie C (domani, ndr) e nonostante alcuni incontri con l’Amministrazione jesina (che ringraziamo per la mediazione e la vicinanza) e il nuovo gestore, lo stesso non ci ha ancora presentato una proposta tecnico/economica che possa essere comprensiva anche di tutta l’attività giovanile. Il rischio reale è quello di lasciare "per strada" 75 atleti/e, con l’impatto sociale che ne deriverebbe". Decisivo l’incontro di domani alle 21 nella sede di via San Francesco a Jesi, un incontro con gli atleti e le loro famiglie, a cui sono stati invitati gli assessori allo Sport di Jesi e Chiaravalle. Grazie alla riapertura della palestra del Galilei, grazie all’impegno in prima persona del dirigente Luigi Frati, cinque società sono tornate ad avere spazi per gli allenamenti ma ne restano ancora una decina senza. "Stiamo lavorando per arrivare ad una convenzione con la Provincia che ci consenta di sbloccare la situazione che purtroppo si è creata – spiega l’assessore allo Sport Samuele Animali -. Contiamo di farlo a giorni, per procedere ad una assegnazione temporanea e restituire gli spazi alle società sportive che non ne hanno. Paghiamo la carenza di spazi comunali ma ci sono degli interventi in corso che consentiranno presto di implementarli (una su tutte la palestra della media Lorenzini in costruzione, ndr)".

Sara Ferreri