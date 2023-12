"Just a present" alla Galleria d’arte Papini: un’opera di Colonnelli in dono ai nuovi soci

Prosegue l’iniziativa ‘Just a present’ alla Galleria Papini di Ancona. Come accade da tredici anni, lo spazio espositivo di via Bernabei ospita una mostra che vede uno degli artisti soci donare una propria opera a chi si iscriverà all’associazione culturale Galleria Papini. Quest’anno la personale si intitola ‘Tribulatio Angelorum’, e ha come protagonista Francesco Colonnelli, artista anconetano, con un importante curriculum alle spalle, fatto di numerose mostre in diverse città italiane ed estere, che hanno riscosso sempre un notevole successo. Colonnelli, con grande generosità, mette a disposizione cinquanta suoi quadri che andranno appunto a coloro che diventeranno soci sostenitori per l’anno 2024. Ognuno può scegliere il quadro che preferisce, che potrà essere anche un prezioso regalo di Natale.