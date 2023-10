Jysk cerca store manager per la gestione del negozio

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 011223. Numero Candidati: 1 Qualifica: addetto alla supervisione dell’organizzazione del negozio. Codice offerta 2551881. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. PEC: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: dipendente. Jysk ricerca per la sede di Ancona 1 store manager con esperienza maturata in ruoli manageriali in retailstore managervice responsabile di negozio. Mansioni: gestione del negozio, raggiungimento degli obiettivi commerciali del negozio, organizzazione, formazione, reclutamento della squadra, preparazione del negozio per i clienti, ecc... Requisiti richiesti: madrelingua italiano, eventuale patentino ple e carrelli. Preferibile domicilio nel comune di Ancona. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali - 6 ore per 6 giorni settimanali. Anche festivo). Per candidarsi inviare il curriculum a https:lavoro.Jysk.Itofferte-di-lavorostore-manager-40-h-ancona