Karate Kids Project ad Ancona: oltre 300 giovani atleti al PalaCasali

Nuovo appuntamento con lo sport ad Ancona. Domenica 11 maggio al PalaCasali si sfideranno oltre 300 giovanissimi atleti, provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria per sfidarsi al Karate Kids Project Fijlkam - Centro Italia, manifestazione promozionale giovanile dei tesserati Fijlkam. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale Marche Fijlkam - settore Karate, rientra in un progetto nazionale che si svolge in contemporanea su tutto il territorio italiano, suddiviso per macro aree, con l’obiettivo di promuovere il karate tra le nuove generazioni in un contesto educativo, inclusivo e coinvolgente.

L’evento di Ancona è stato fortemente voluto dal Presidente del Comitato Regionale Marche Fijlkam, Marco Masi, e dal Presidente del settore Karate del Comitato Regionale Marche Fijlkam, Massimo Monina, che con grande impegno hanno sostenuto la realizzazione di questa importante tappa del progetto nazionale. "Il karate ad Ancona coinvolge diverse realtà sportive, varie società e vari allenatori e questa è la dimostrazione di una grande offerta sportiva che viene regalata alla città. E questo evento è uno degli eventi realizzati dai protagonisti di questa spinta sportiva cittadina, messo a punto da una di queste società che opera con meticolosità da anni nel nostro territorio" ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni.

Il Karate Kids Project non è una competizione tradizionale, ma un evento pensato per valorizzare il percorso sportivo giovanile, favorendo la crescita personale, il rispetto delle regole, la socializzazione e il divertimento. Particolare attenzione sarà dedicata al Baby Parakarate, con uno spazio riservato ai bambini con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza sportiva autentica, stimolante e partecipata. Tecnici, dirigenti, famiglie e volontari saranno parte attiva di questa giornata di festa, che vuole mettere al centro il karate come disciplina formativa e strumento di inclusione.