Kebab e alcolici, chiediamo solo più controlli

Caro Carlino, sono un giovane imprenditore con un locale in centro, vicino a piazza Roma, dove tra l’altro vivo. Mi chiedo se è normale che mentre io sono soggetto a svariati controlli anche sugli orari della somministrazione di alcolici c’è chi si può permettere di tenere aperto fino alle 4 del mattino facendo finta di vendere kebab mentre tutti i residenti del quartiere sanno bene che in quegli orari il suddetto locale diventa ricettacolo di ubriachi che continuano a chiedere da bere. Sono disgustato, ma non mollo.

Paolo T., Ancona