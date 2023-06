Kick off, il campus del futuro fabrianese

Tutto pronto per il kick off di Future campus Fabriano edizione 2023. L’innovativo percorso formativo ideato dal Comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona, guidato da Federica Capriotti e sostenuto dalla Fondazione Aristide Merloni, riparte alla grande con una doppia edizione: una beginner class per i 42 nuovi iscritti e una master class per 28 ragazzi che hanno frequentato il campus l’anno scorso con l’obiettivo di approfondire gli strumenti e le capacità già acquisite lo scorso anno. Il campus sarà valido come attività Pcto (ex alternanza scuola lavoro). Il percorso a tappe prenderà il via oggi (dalle 9) al Fabriano Center Sport con un grande evento iniziale che vedrà coinvolti tutti i ragazzi partecipanti e che sarà animato da Gabriele Micozzi, esperto di marketing e professore universitario che ha contributo alla creazione del format e che seguirà i ragazzi durante tutto il percorso. Saranno presenti all’evento l’ing. Francesco Merloni e Gianmario Spacca, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi e tanti imprenditori coinvolti nelle testimonianze ai ragazzi. Ospiti di questa prima giornata anche i 25 ragazzi che hanno aderito alla prima edizione del Conero Future Campus in partenza il 19 giugno per il territorio di Ancona Sud.