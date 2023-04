"Klang. Altri suoni, altri spazi": sul palco salgono i Letherette

"Cinque ragazzi timidi che a volte scendono dal palco a prendono a pugni la gente". Così si presentano i Leatherette, che stasera (ore 21.30) si esibiranno al Loop Live Club di Osimo nell’ambito di ‘Klang. Altri suoni, altri spazi’, la rassegna musicale regionale nata su iniziativa dell’Amat e del locale osimano. I Leatherette sono un quintetto dedito a un suono fatto di noise frastagliato, amore contorto, melodia oscura e angosciata. Si potrebbero associare ad affini e focosi spiriti post-punk della fiorente scena internazionale come Shame o Squid, oppure a sfrenati rumoristi degli ani ‘90 quali Unwound o Hoover, o ancora a urlanti no waver tipo James Chance.

Formatisi nel 2018, e di stanza a Bologna, i cinque hanno tratto il loro nome dall’iconico singolo ‘Warm Leatherette’ dei colleghi The Normal. Leatherette suona quasi come una presa in giro della musica rock e della sua estetica, allo stesso tempo abbracciata e rifiutata, sfilacciata. La loro musica è un pot-pourri di sfuriate punk, atmosfere jazz e accenni no wave, generando un suono ricco e composito, a volte caldo e avvolgente, a volte aspro, graffiante e imprevedibile.

Nel 2021 pubblicano ‘Mixed Waste’, un EP casalingo autoprodotto, seguito da un’intensa attività live in giro per l’Italia (MiAmi, Beaches Brew), Europa e Regno Unito. Nel 2022 hanno firmato per Bronson Recordings e hanno pubblicato il loro primo LP, ‘Fiesta’, molto ben accolto dalla stampa locale e internazionale. Senza citare il fatto che un certo Iggy Pop ha suonato il loro brano ‘Dead Beh’ nel suo programma. Hanno anche pubblicato il loro primo video per il singolo ‘So Long’, mentre presto uscirà un secondo video per la canzone ‘Thin Ice’. Attualmente stanno girando l’Italia e sono pronti a intraprendere un nuovo tour europeo. Info 071 2072439, www.amatmarche.net, www.looplive.org. Prevendite su vivaticket.com.